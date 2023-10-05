Падіння автобуса з мосту в Італії: МЗС підтвердило загибель 9 українців

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«Станом на зараз, поліція Венеції підтвердила загибель дев‘ятьох українців та поранення шістьох. Українські консули сьогодні відвідають в лікарнях постраждалих громадян, ознайомляться із їхнім станом та нададуть їм необхідну консульську допомогу»,- зазначив Олег Ніколенко.

Нагадаємо

Пасажирський автобус перекинувся та впав з мосту в Местре поблизу Венеції, 21 людина загинула, серед них українці.

Раніше італійські ЗМІ повідомляли, що серед загиблих є дев'ять громадян України, 4 румуни, 3 німці, двоє португальців, хорват, південноафриканець і один італієць, 40-річний водій автобуса.



