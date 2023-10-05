Падіння автобуса з мосту в Італії: МЗС підтвердило загибель 9 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Внаслідок падіння автобуса з мосту в Італії дев'ять громадян України загинули та шістьох було поранено. Про це повідомив УНН речник МЗС України Олег Ніколенко.
Цитата
«Станом на зараз, поліція Венеції підтвердила загибель дев‘ятьох українців та поранення шістьох. Українські консули сьогодні відвідають в лікарнях постраждалих громадян, ознайомляться із їхнім станом та нададуть їм необхідну консульську допомогу»,- зазначив Олег Ніколенко.
Нагадаємо
Пасажирський автобус перекинувся та впав з мосту в Местре поблизу Венеції, 21 людина загинула, серед них українці.
Раніше італійські ЗМІ повідомляли, що серед загиблих є дев'ять громадян України, 4 румуни, 3 німці, двоє португальців, хорват, південноафриканець і один італієць, 40-річний водій автобуса.