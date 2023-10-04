У Венеції автобус перекинувся та впав з мосту: 21 людина загинула, серед них українці
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. У вівторок пасажирський автобус з італійцями та іноземцями впав з мосту в Местре, Італія, поблизу Венеції. Щонайменше 21 людина загинула, у тому числі двоє дітей. Наразі відомо, що серез загиблих 5 українців, також двоє наших громадян отримали поранненя: жінка 50 років та дитина 4 роки. Про це повідомляє CNN, пише УНН.
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Автобус прямував з Венеції до сусідньої Маргери і був «повний людей, які поверталися додому з роботи», за словами мера Венеції Луїджі Бруньяро. «Він повністю злетів з дороги, злетів з мосту. Це був автобус; це було шосе. Ми в жалобі», - додав він. Бруньяро описав цю сцену як «апокаліптичну» в дописі на Facebook.
«За даними префектури Венеції станом на цю годину ідентифіковано 5 загиблих громадян України і двоє важко поранених: жінка 50 років і дитина 4 років», - повідомляє голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький.
Деталі
Франческо Мартіно, керівник апарату префектури Венеції, повідомив CNN, що внаслідок аварії також постраждали 18 людей і що влада все ще намагається визначити, що стало причиною ДТП.
З причин, які ще не встановлені, автобус пробив стіну шляхопроводу, впавши між складом і коліями станції Местре внизу, повідомляє skytg24.
«Після удару автомобіль загорівся», — написала пожежна бригада в X/ Twitter.
Морріс Серон, генеральний директор муніципалітету Венеції, повідомив італійському громадському мовнику RAI, що автомобіль прямував до кемпінгу.
За словами офіційних осіб, рятувальні операції розпочалися о 19:45 за місцевим часом і завершилися близько 21:30 за місцевим часом.
Президент і прем'єр-міністр країни висловили співчуття у зв'язку з наслідками аварії.
«Я висловлюю свої особисті співчуття та співчуття уряду з приводу серйозної аварії, яка сталася в Местре. Наші думки з жертвами, їхніми родинами та друзями», – написала прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні на X.
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