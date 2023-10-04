В Венеции автобус перевернулся и упал с моста: 21 человек погиб, среди них украинцы

КИЕВ. 4 октября. УНН. Во вторник пассажирский автобус с итальянцами и иностранцами упал с моста в Местре, Италия, вблизи Венеции. По меньшей мере 21 человек погиб, в том числе двое детей. Известно, что среди погибших 5 украинцев, также двое наших граждан получили ранения: женщина 50 лет и ребенок 4 года. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.