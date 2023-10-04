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В Венеции автобус перевернулся и упал с моста: 21 человек погиб, среди них украинцы

В Венеции автобус перевернулся и упал с моста: 21 человек погиб, среди них украинцы

Киев • УНН

 • 1294734 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Во вторник пассажирский автобус с итальянцами и иностранцами упал с моста в Местре, Италия, вблизи Венеции. По меньшей мере 21 человек погиб, в том числе двое детей. Известно, что среди погибших 5 украинцев, также двое наших граждан получили ранения: женщина 50 лет и ребенок 4 года. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Цитата

Автобус направлялся из Венеции в соседнюю Маргеру и был «полон людей, которые возвращались домой с работы», по словам мэра Венеции Луиджи Бруньяро. «Он полностью слетел с дороги, слетел с моста. Это был автобус; это было шоссе. Мы в трауре», - добавил он. Бруньяро описал эту сцену как «апокалиптическую» в заметке на Facebook.

«По данным префектуры Венеции по состоянию на этот час идентифицировано 5 погибших граждан Украины и двое тяжело раненых: женщина 50 лет и ребенок 4 лет», - сообщает председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий.

Детали 

Франческо Мартино, руководитель аппарата префектуры Венеции, сообщил CNN, что в результате аварии также пострадали 18 человек и что власти все еще пытаются определить, что стало причиной ДТП.

По причинам, которые еще не установлены, автобус пробил стену путепровода, упав между составом и путями станции Местре внизу, сообщает skytg24.

«После удара автомобиль загорелся», — написала пожарная бригада в X/ Twitter.

Моррис Серон, генеральный директор муниципалитета Венеции, сообщил итальянскому общественному вещателю RAI, что автомобиль направлялся в кемпинг.

По словам официальных лиц, спасательные операции начались в 19:45 по местному времени и завершились около 21:30 по местному времени.

Президент и премьер-министр страны выразили соболезнования в связи с последствиями аварии.

«Я выражаю свои личные соболезнования и соболезнования правительству по поводу серьезной аварии, которая произошла в Местре. Наши мысли с жертвами, их семьями и друзьями», – написала премьер’премьер-министр Италии Джорджия Мелони на X.

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