Падение автобуса с моста в Италии: МИД подтвердил гибель 9 украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В результате падения автобуса с моста в Италии девять граждан Украины погибли и шесть были ранены. Об этом сообщил УНН спикер МИД Украины Олег Николенко.
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«По состоянию на сейчас, полиция Венеции подтвердила гибель девятерых украинцев и ранение шестерых. Украинские консулы сегодня посетят в больницах пострадавших граждан, ознакомятся с их состоянием и окажут им необходимую консульскую помощь», - отметил Олег Николенко.
Напомним
Пассажирский автобус перевернулся и упал с моста в Местре близ Венеции, 21 человек погиб, среди них украинцы.
Ранее итальянские СМИ сообщали, что среди погибших есть девять граждан Украины, 4 румыны, 3 немца, двое португальцев, хорват, южноафриканец и один итальянец, 40-летний водитель автобуса.