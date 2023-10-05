Падіння автобуса з мосту в Італії: в ЗМІ повідомили про збільшення кількості загиблих українців, в МЗС перевіряють інформацію
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. За даними префектури Венеції серед загиблих внаслідок падіння автобуса з мосту в Італії - дев'ять громадян України. Про це повідомило італійське національне інформаційне агентство ANSA. В МЗС України у коментарі кореспонденту УНН заявили, що перевіряють цю інформацію.
Деталі
ANSA пише, що наразі усіх жертв ідентифіковано та визначено. Серед загиблих дев'ять громадян України, 4 румуни, 3 німці, двоє португальців, хорват, південноафриканець і єдиний італієць, водій автобуса, 40-річний житель Тревізо.
У списку загиблих є приблизно півторарічна дитина і дівчинка 11-12 років.
Щодо постраждалих, то, за даними ANSA, наразі ідентифіковано 13 із 15 госпіталізованих. Серед них п’ятеро громадян України.
Останні двоє постраждалих, щодо яких ще ведеться слідство, мають бути громадянином України та Німеччини, зазначає агенція.
Доповнення
Своєю чергою речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі УНН заявив, що відомство перевіряє інформацію про дев'ятьох українців, які загинули через падіння автобуса з мосту.
Додамо
Правоохоронцям досі не вдалося встановити точну причину аварії. Судові органи перевіряють дві основні гіпотези: ризикований маневр з іншим автобусом і старим огородженням або хвороба водія, який не міг керувати транспортним засобом.
Нагадаємо
У Венеції пасажирський автобус перекинувся та впав з мосту в Местре, Італія, поблизу Венеції. 21 людина загинула, серед них українці.