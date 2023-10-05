Падение автобуса с моста в Италии: в СМИ сообщили об увеличении количества погибших украинцев, в МИД проверяют информацию.
Киев • УНН
Киев. 5 октября. УНН. По данным префектуры Венеции среди погибших в результате падения автобуса с моста в Италии - девять граждан Украины. Об этом сообщило итальянское национальное информационное агентство ANSA. В МИД Украины в комментарии корреспонденту УНН заявили, что проверяют эту информацию.
Детали
ANSA пишет, что в настоящее время все жертвы идентифицированы и идентифицированы. Среди погибших девять граждан Украины, 4 румыны, 3 немца, двое португальцев, хорват, южноафриканец и единственный итальянец, водитель автобуса, 40-летний житель Тревизо.
В списке погибших есть примерно полуторагодовалый ребенок и девочка 11-12 лет.
Что касается пострадавших, то, по данным ANSA, в настоящее время идентифицировано 13 из 15 госпитализированных. Среди них пять граждан Украины.
Последние двое пострадавших, в отношении которых еще ведется следствие, должны быть гражданином Украины и Германии, отмечает агентство.
Дополнение
В свою очередь представитель МИД Украины Олег Николенко в комментарии УНН заявил, что ведомство проверяет информацию о девяти украинцах, погибших из-за падения автобуса с моста.
Добавим
Правоохранителям до сих пор не удалось установить точную причину аварии. Судебные органы проверяют две основные гипотезы: рискованный маневр с другим автобусом и старым ограждением или болезнь водителя, который не мог управлять транспортным средством.
Напомним
В Венеции пассажирский автобус перевернулся и упал с моста в Местре, Италия, недалеко от Венеции. 21 человек погиб, среди них украинцы.