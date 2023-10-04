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Падіння автобуса з мосту в Італії: у МЗС уточнили, що загинули четверо українців

Падіння автобуса з мосту в Італії: у МЗС уточнили, що загинули четверо українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Внаслідок падіння автобуса з мосту в Італії, за уточненою інформацією, загинули четверо українців. Ще четверо громадян України отримали поранення, наразі вони в лікарнях. Про це повідомив УНН речник МЗС України Олег Ніколенко. 

Цитата

“Італійська сторона завершила ідентифікацію осіб людей, постраждалих в ДТП поблизу Венеції. За уточненою інформацією, четверо українців загинули, четверо отримали поранення”, - повідомив Ніколенко.

Деталі

За його словами, постраждалі громадяни отримують медичну допомогу в лікарнях Местре, Тревізо та Падова. Загроз їхньому життю немає.

“Українські консули надають українцям консульську допомогу, тримають на контролі їхнє лікування та контактують із рідними”, - додав речник МЗС.

Нагадаємо

У Венеції автобус перекинувся та впав з мосту, 21 людина загинула, серед них українці.

Раніше повідомлялось про п'ятьох загиблих українців та трьох травмованих.

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