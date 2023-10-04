Падіння автобуса з мосту в Італії: відомо про п'ятьох загиблих українців, троє травмовані - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Внаслідок падіння автобуса з мосту в Італії наразі відомо про п'ятьох загиблих українців, ще трьох травмовано. Українські дипломати вже займаються питанням ДТП, встановлюють зв'язок із родичами. Про це повідомив УНН речник МЗС України Олег Ніколенко.
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Зі слів Ніколенка, українське посольство в Римі та генеральне консульство в Мілані вже займаються дорожньо-транспортною пригодою, яка сталася вночі на трасі А4 поблизу Венеції.
"За наявною інформацією, туристичний автобус із 40 пасажирами зірвався з естакади та впав з висоти близько 30 метрів. Наразі відомо про п'ятьох загиблих українців, іще троє травмовані. Зараз їм надається необхідна медична допомога в лікарні", - повідомив речник МЗС.
Українські консули, за його словами, взаємодіють із італійськими правоохоронцями в контексті з'ясування усіх обставин ДТП, тримають на контролі лікування наших громадян та встановлюють зв'язок із родичами.
Нагадаємо
У Венеції автобус перекинувся та впав з мосту, 21 людина загинула, серед них українці.