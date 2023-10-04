Падение автобуса с моста в Италии: известно о пяти погибших украинцах, трое травмированы - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. В результате падения автобуса с моста в Италии в настоящее время известно о пяти погибших украинцах, еще трое травмированы. Украинские дипломаты уже занимаются вопросом ДТП, устанавливают связь с родственниками. Об этом сообщил УНН представитель МИД Украины Олег Николенко.
Детали
По словам Николенко, украинское посольство в Риме и генеральное консульство в Милане уже занимаются дорожно-транспортным происшествием, которое произошло ночью на трассе А4 вблизи Венеции.
"По имеющейся информации, туристический автобус с 40 пассажирами сорвался с эстакады и упал с высоты около 30 метров. Известно о пяти погибших украинцах, еще трое травмированы. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь в больнице", - сообщил спикер МИД.
Украинские консулы, по его словам, взаимодействуют с итальянскими правоохранителями в контексте выяснения всех обстоятельств ДТП, держат на контроле лечение наших граждан и устанавливают связь с родственниками.
Напомним
В Венеции автобус перевернулся и упал с моста, 21 человек погиб, среди них украинцы.