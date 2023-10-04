Падение автобуса с моста в Италии: в МИД уточнили, что погибли четверо украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. В результате падения автобуса с моста в Италии, по уточненной информации, погибли четверо украинцев. Еще четверо граждан Украины получили ранения, сейчас они в больницах. Об этом сообщил УНН представитель МИД Украины Олег Николенко.
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“Итальянская сторона завершила идентификацию лиц людей, пострадавших в ДТП вблизи Венеции. По уточненной информации, четверо украинцев погибли, четверо получили ранения”, - сообщил Николенко.
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По его словам, пострадавшие граждане получают медицинскую помощь в больницах Местре, Тревизо и Падова. Угрозы их жизни нет.
“Украинские консулы оказывают украинцам консульскую помощь, держат на контроле их лечение и контактируют с родными”, - добавил представитель МИД.
Напомним
В Венеции автобус перевернулся и упал с моста, 21 человек погиб, среди них украинцы.
Ранее сообщалось о пяти погибших украинцах и трех травмированных.