В Румынии автобус с 82 украинцами попал в ДТП: среди пострадавших - дети
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В Румынии автобус с десятками пассажиров попал в ДТП. По данным издания Mediafax, предварительно, в автобусе находилось 82 украинца, передает УНН.
Детали
По данным издания, пострадавшим на месте оказали первую медицинскую помощь. Семь человек госпитализировали, среди них - двое детей.
Предварительно, автобус перевернулся, поскольку у него лопнула шина.
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