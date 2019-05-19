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У російському СІЗО адвокатів не пускають до полонених українських моряків – Полозов

У російському СІЗО адвокатів не пускають до полонених українських моряків – Полозов

Київ • УНН

 • 8708 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Адміністрацією СІЗО "Лефортово" створені умови, що перешкоджають доступу адвокатів до військовополонених українських моряків. Про це повідомляє УНН із посиланянм на мікроблог адвоката Миколи Полозова у Twitter.

"Адміністрацією СІЗО "Лефортово" допущена ситуація, за якої вкрай утруднений доступ адвокатів для конфіденційного спілкування і роботи з підзахисними. Щодо військовополонених українських моряків, ці обставини є порушенням статті 105 III Женевської конвенції", - написав адвокат.

Зокрема, Полозов додав у твіт фото публікації адвоката Анастасії Георгієвської, яка у п'ятницю не змогла потрапити до свого підзахисного, українського моряка Володимира Терещенка.

"Це не тільки порушення "прав адвокатів" (Федеральна палата адвокатів Російської Федерації ау???) але й кричуще порушення права на захист", - зазначила Георгієвська.

"З урахуванням того, що листи від мого підзахисного Володимира Терещенка навіть до мене не приходять (СІЗО Лефортово і слідство не бачать тут порушення, дивно, так?), телефонні дзвінки йому заборонені, побачення теж - я вважаю, що вже 3 тижні Володимир Терещенко перебуває в стані incommunicado", - написала адвокат.

Администрацией СИЗО «Лефортово» допущена ситуация при которой крайне затруднён доступ адвокатов для конфиденциального общения и работы с подзащитными.
В отношении военнопленных украинских моряков, эти обстоятельства являются нарушением статьи 105 III Женевской конвенции.#POW pic.twitter.com/o122HkXdeA

— Николай Полозов (@nikolai_polozov) 19 травня 2019 р.

Раніше Полозов заявив, що стан здоров'я поранених військовополонених моряків викликає побоювання.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі.

Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.

Українські Національні Новини

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