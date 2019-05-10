Полозов: стан здоров'я поранених військовополонених моряків викликає побоювання

"Що стосується військовополонених моряків, то всі вони до теперішнього часу утримуються в слідчому ізоляторі "Лефортово", у більшості з них стан задовільний", - сказав адвокат.

За його словами, між святами в Росії військовополонених відвідали українські консули й адвокати.

"У нас досі викликає побоювання стан здоров'я поранених військовополонених Андрія Ейдера, Андрія Артеменка і Василя Сороки. Василю Сороці зняли гіпс з руки, але функція руки так і не відновилася", - повідомив Полозов.

За словами юриста, в умовах СІЗО моряку не надають у необхідній ступені і мірі реабілітацію для відновлення функції руки.

"Окрім того, ми наполягаємо на тому, щоб стосовно двох інших поранених військовополонених було проведено додаткове незалежне обстеження, оскільки у них залишаються не витягнуті осколки у тілах. Поки таких дій російська влада не виконує", - додав він.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.

Додамо, що 17 квітня 2019 року Лефортовський райсуд Москви продовжив термін утримання під вартою до кінця липня всім 24 військовополоненим морякам.