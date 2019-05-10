Полозов: стан здоров'я поранених військовополонених моряків викликає побоювання
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Стан здоров'я трьох поранених військовополонених українських моряків, захоплених 25 листопада минулого року російською стороною біля Керченської протоки, викликає побоювання. Про це сказав журналістам адвокат моряків Микола Полозов після виступу української делегації на слуханнях Міжнародного трибуналу з морського права у Гамбурзі в справі українських моряків, передає кореспондент УНН.
"Що стосується військовополонених моряків, то всі вони до теперішнього часу утримуються в слідчому ізоляторі "Лефортово", у більшості з них стан задовільний", - сказав адвокат.
За його словами, між святами в Росії військовополонених відвідали українські консули й адвокати.
"У нас досі викликає побоювання стан здоров'я поранених військовополонених Андрія Ейдера, Андрія Артеменка і Василя Сороки. Василю Сороці зняли гіпс з руки, але функція руки так і не відновилася", - повідомив Полозов.
За словами юриста, в умовах СІЗО моряку не надають у необхідній ступені і мірі реабілітацію для відновлення функції руки.
"Окрім того, ми наполягаємо на тому, щоб стосовно двох інших поранених військовополонених було проведено додаткове незалежне обстеження, оскільки у них залишаються не витягнуті осколки у тілах. Поки таких дій російська влада не виконує", - додав він.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.
Додамо, що 17 квітня 2019 року Лефортовський райсуд Москви продовжив термін утримання під вартою до кінця липня всім 24 військовополоненим морякам.