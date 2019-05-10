Полозов: состояние здоровья раненых военнопленных моряков вызывает опасения

"Что касается военнопленных моряков, то все они до настоящего времени удерживаются в следственном изоляторе "Лефортово", у большинства из них состояние удовлетворительное", - сказал адвокат.

По его словам, между праздниками в России военнопленных посетили украинские консулы и адвокаты.

"У нас до сих пор вызывает опасение состояние здоровья раненых военнопленных Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороки. Василию Сороке сняли гипс с руки, но функция руки так и не восстановилась", - сообщил Полозов.

По словам юриста, в условиях СИЗО моряку не оказывают в необходимой степени и мере реабилитацию для восстановления функции руки.

"Кроме того, мы настаиваем на том, чтобы в отношении двух других раненых военнопленных было проведено дополнительное независимое обследование, поскольку у них остаются неизвлеченные осколки в телах. Пока эти действия российские власти не выполняют", - добавил он.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

Добавим, что 17 апреля 2019 года Лефортовский райсуд Москвы продлил срок содержания под стражей до конца июля всем 24 военнопленным морякам.