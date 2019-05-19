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В российском СИЗО адвокатов не пускают к пленным украинским морякам - Полозов

В российском СИЗО адвокатов не пускают к пленным украинским морякам - Полозов

Киев  •  УНН

 • 8706 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Администрацией СИЗО "Лефортово" созданы условия, препятствующие доступу адвокатов к военнопленным украинских моряков. Об этом сообщает УНН со посиланянм на микроблог адвоката Николая Полозова в Twitter.

“Администрацией СИЗО „Лефортово“ допущена ситуация, при которой крайне затруднен доступ адвокатов для конфиденциального общения и работы с подзащитными. Относительно военнопленных украинских моряков, эти обстоятельства являются нарушением статьи 105 III Женевской конвенции”, — написал адвокат.

В частности, Полозов добавил в свой твит фото публикации адвоката Анастасии Георгиевской, которая в пятницу не смогла попасть к своему подзащитному, украинского моряка Владимира Терещенко.

“Это не только нарушения „прав адвокатов“ (Федеральная палата адвокатов Российской Федерации ау ???) но и вопиющее нарушение права на защиту”, — отметила Георгиевская.

“С учетом того, что письма от моего подзащитного Владимира Терещенко даже ко мне не приходят (СИЗО Лефортово следствие не видят здесь нарушение, странно, да?), телефонные звонки ему запрещены, свидание тоже — я считаю, что уже 3 недели Владимир Терещенко находится в состоянии incommunicado”, — написала адвокат.

Администрацией СИЗО “Лефортово” допущена ситуация при которой крайне затруднён доступ адвокатов для конфиденциально общения и работы с подзащитнымы.
В отношении военнопленных украинских моряков, эти обстоятельства являются нарушением статьи 105 III Женевское конвенции. #POW pic.twitter.com/o122HkXdeA

— Николай Полозов (@nikolai_polozov) 19 мая 2019

Ранее Полозов заявил, что состояние здоровья раненых военнопленных моряков вызывает опасения.

Напомним, 25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск” и “Никополь” и рейдового буксира “Яны Капу”, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.

После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

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