У російському краснодарі пролунали вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. У російському краснодарі пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, передає УНН.
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Мешканці краснадора повідомили про потужні вибухи у місті. За першими версіями місцевих, причиною вибухів нібито став безпілотник.
Пізніше, крайовий оперштаб прокоментував ситуацію, заявивши, що звуки вибухів нібито були пов'язані з подоланням літаком звукового бар'єру.
"Гучний звук (схожий на вибух), який почули жителі краснодара цієї ночі, пов'язаний з подоланням літаком звукового бар'єру. За повідомленнями оперативних служб, інформації про будь-які сторонні апарати, руйнування та спалахи не зафіксовано. Пожежа біля селища родючий - це купа сміття, що горить, яка не пов'язана з почутим краснодарцями звуком. Загоряння оперативно загасили", - повідомив крайовий оперштаб.
Нагадаємо
Вчора ввечері, у російській казані спалахнула масштабна пожежа у житловому будинку.