В российском краснодаре прогремели взрывы

Детали

Жители краснадора сообщили о мощных взрывах в городе. По первым версиям местных, причиной взрывов якобы стал беспилотник.

Позже, краевой оперштаб прокомментировал ситуацию, заявив, что звуки взрывов якобы были связаны с преодолением самолётом звукового барьера.

"Громкий звук (похожий на взрыв), который услышали жители краснодара этой ночью, связан с преодолением самолетом звукового барьера. По сообщениям оперативных служб, информации о каких-либо посторонних аппаратах, разрушениях и возгораниях не зафиксировано. Пожар возле поселка плодородный - это куча горящего мусора, которая не связана с услышанным краснодарцами звуком. Возгорание оперативно потушили", - сообщил краевой оперштаб.

Напомним

Вчера вечером, в российском котле вспыхнул масштабный пожар в жилом доме.