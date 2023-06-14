У рф знову палає: масштабна пожежа спалахнула у казані
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У російській казані спалахнула масштабна пожежа у житловому будинку, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Baza.
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"Велика пожежа у казані. Горить практично весь дах житлового будинку на вулиці Чехова.
За попередніми даними, спочатку спалахнула одна з квартир на останньому поверсі, а потім пожежа через балкон перекинулася на дах", - йдеться у повідомленні.
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За даними Baza, наразі відбувається евакуація мешканців.
Площа пожежі складає 1600 кв. метрів.
У мерії казані заявили, що всіх мешканців встигли евакуювати, постраждалих немає.
Нагадаємо
На новочеркаській ГРЕС у ростовській області рф сталася пожежа. За попередніми даними, горить покрівля на 6-му енергоблоці.