В рф снова пылает: масштабный пожар вспыхнул в казани

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"Большой пожар в котле. Горит практически вся крыша жилого дома на улице Чехова.

По предварительным данным, сначала вспыхнула одна из квартир на последнем этаже, а затем пожар через балкон перекинулся на крышу", - говорится в сообщении.

Добавим

По данным Baza, сейчас происходит эвакуация жителей.

Площадь пожара составляет 1600 кв. метров.

В мэрии казани заявили, что всех жителей успели эвакуировать, пострадавших нет.

Напомним

На новочеркасской ГРЭС в ростовской области рф произошел пожар. По предварительным данным, горит кровля на 6-м энергоблоке.