В рф снова пылает: масштабный пожар вспыхнул в казани
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В российской казани вспыхнул масштабный пожар в жилом доме, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.
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"Большой пожар в котле. Горит практически вся крыша жилого дома на улице Чехова.
По предварительным данным, сначала вспыхнула одна из квартир на последнем этаже, а затем пожар через балкон перекинулся на крышу", - говорится в сообщении.
Добавим
По данным Baza, сейчас происходит эвакуация жителей.
Площадь пожара составляет 1600 кв. метров.
В мэрии казани заявили, что всех жителей успели эвакуировать, пострадавших нет.
Напомним
На новочеркасской ГРЭС в ростовской области рф произошел пожар. По предварительным данным, горит кровля на 6-м энергоблоке.