Весь дах у вогні: у ростовській області рф горить електростанція
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. На новочеркаській ГРЕС у ростовській області рф сталася пожежа. За попередніми даними, горить покрівля на 6-му енергоблоці, повідомляють російські телеграм-канали та росЗМІ, передає УНН.
Деталі
Як зазначає Baza, пожежа площею 200 кв. метрів сталася на 6-му енергоблоці російської новочеркаської ГРЕС. Внаслідок займання, як повідомляється, троє працівників постраждали, у них опіки рук та обличчя 1 та 2 ступеня.
Як повідомляється, "слідів теракту" на місці події не виявлено.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через "бавовну" у Мелітополі було пошкоджено залізничні колії та вагони