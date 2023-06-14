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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Вся крыша в огне: в ростовской области рф горит электростанция

Киев • УНН

 • 1699046 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. На новочеркасской ГРЭС в ростовской области рф произошел пожар. По предварительным данным, горит кровля на 6-м энергоблоке, сообщают российские телеграм-каналы и росСМИ, передает УНН.

Вся крыша в огне: в ростовской области рф горит электростанция

Детали

Как отмечает Baza, пожар площадью 200 кв. метров произошел на 6-м энергоблоке российской новочеркасской ГРЭС. В результате возгорания, как сообщается, трое работников пострадали, у них ожоги рук и лица 1 и 2 степени.

Как сообщается, "следов теракта" на месте происшествия не обнаружено.

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