Вся крыша в огне: в ростовской области рф горит электростанция
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. На новочеркасской ГРЭС в ростовской области рф произошел пожар. По предварительным данным, горит кровля на 6-м энергоблоке, сообщают российские телеграм-каналы и росСМИ, передает УНН.
Детали
Как отмечает Baza, пожар площадью 200 кв. метров произошел на 6-м энергоблоке российской новочеркасской ГРЭС. В результате возгорания, как сообщается, трое работников пострадали, у них ожоги рук и лица 1 и 2 степени.
Как сообщается, "следов теракта" на месте происшествия не обнаружено.
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