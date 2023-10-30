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The Guardian

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БМ-27 «Ураган»

У росії заявили про знайдені два безекіпажні катери ВМС України у Чорному морі

Київ • УНН

 • 195212 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. росія нібито виявила у Чорному морі два українські безекіпажні катери. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на міноборони, передає УНН.

У росії заявили про знайдені два безекіпажні катери ВМС України у Чорному морі

Цитата

"30 жовтня близько 04:00 мск в акваторії Чорного моря технічними засобами спостереження виявлено два безекіпажні катери ВМС України. По району виявлення безекіпажних катерів завдано вогневої поразки", — зазначили у російському відомстві.

Деталі

Там уточнили, що на зовнішньому рейді Севастопольської бухти проводиться комплекс протимінних та протидиверсійних заходів.

Раніше голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив про вибухи у Севастополі та атаку безпілотників. 

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