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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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В россии заявили о найденных двух безэкипажных катерах ВМС Украины в Черном море

Киев • УНН

 • 195212 просмотра

Киев. 30 октября. УНН. россия якобы обнаружила в Черном море два украинских безэкипажных катера. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на Минобороны, передает УНН.

В россии заявили о найденных двух безэкипажных катерах ВМС Украины в Черном море

Цитата

"30 октября около 04:00 мск в акватории Черного моря техническими средствами наблюдения обнаружены два безэкипажных катера ВМС Украины. По району обнаружения безэкипажных катеров нанесено огневое поражение", — отметили в российском ведомстве.

Детали

Там уточнили, что на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий.

Ранее глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев заявил о взрывах в Севастополе и атаке беспилотников. 

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