В россии заявили о найденных двух безэкипажных катерах ВМС Украины в Черном море
Киев • УНН
Киев. 30 октября. УНН. россия якобы обнаружила в Черном море два украинских безэкипажных катера. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на Минобороны, передает УНН.
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"30 октября около 04:00 мск в акватории Черного моря техническими средствами наблюдения обнаружены два безэкипажных катера ВМС Украины. По району обнаружения безэкипажных катеров нанесено огневое поражение", — отметили в российском ведомстве.
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Там уточнили, что на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий.
Ранее глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев заявил о взрывах в Севастополе и атаке беспилотников.