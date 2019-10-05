У Росії придумали ще одну умову для саміту "нормандської четвірки"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Перспектива проведення саміту у "нормандському форматі" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) стане зрозумілою після підтвердження спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ розведення сил і засобів в Петровському і Золотому на Донбасі. Про це заявив постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич, якого цитує пресслужба МЗС РФ, передає УНН.
"...При сприятливій динаміці будуть створені умови для підготовки до саміту в "нормандському форматі". Перспектива його проведення стане зрозумілою після підтвердження СММ розведення сил і засобів в Петровському і Золотому. Нагадаю, що лідери Франції, ФРН, Росії та України за підсумками їх зустрічей в Парижі в 2015 року і в Берліні в 2016 року прийшли до розуміння про необхідність розведення сил і засобів у Станиці Луганській, Петровському і Золотому, а також письмової фіксації в контактній групі "формули Штайнмайєра". Виконання цих доручень якраз і відкриває шлях для нового саміту "нормандської четвірки", - заявив Лукашевич.
В іншому випадку, з його слів, "зустріч заради зустрічі навряд чи буде затребувана". "Українському керівництву не варто намагатися використовувати саміт в "нормандському форматі" тільки для вирішення своїх внутрішньополітичних завдань, а не для просування у врегулюванні", - додав він.
Нагадаємо, раніше голова МЗС України Пристайко заявив, що зустріч у "нормандському форматі" відбудеться наприкінці жовтня.