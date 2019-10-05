В России придумали еще одно условие для саммита "нормандской четверки"

"...при благоприятной динамике будут созданы условия для подготовки к саммиту в "нормандском формате". Перспектива его проведения станет понятной после подтверждения СММ разведения сил и средств в Петровском и Золотом. Напомню, что лидеры Франции, ФРГ, России и Украины по итогам их встреч в Париже в 2015 г. и в Берлине в 2016 г. пришли к пониманию о необходимости разведения сил и средств в Станице Луганской, Петровском и Золотом, а также письменной фиксации в Контактной группе "формулы Штайнмайера". Выполнение этих поручений как раз и открывает путь для нового саммита "нормандской четверки", - заявил Лукашевич.

В противном случае, по его словам, "встреча ради встречи вряд ли будет востребована". "Украинскому руководству не стоит пытаться использовать саммит в "нормандском формате" только для решения своих внутриполитических задач, а не для продвижения в урегулировании", - добавил он.

Напомним, ранее глава МИД Украины Пристайко заявил, что встреча в "нормандском формате" состоится в конце октября.