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У російському бєлгороді "бавовна": що відомо

Київ • УНН

 • 23145 перегляди

Вибухи пролунали у російському бєлгороді. У міноборони рф підтвердили роботу ППО і запевнили, що нібито всі снаряди знищено.

У російському бєлгороді "бавовна" - пролунали вибухи. РосЗМІ повідомляють про роботу ППО, передає УНН.

"У бєлгороді працює ППО", - пише Telegram-канал Astra.

За даними Mash, місцеві повідомляють, що "чули щонайменше десять вибухів у небі. Працює ППО. За нашими даними, збито вісім ракет на підльоті до аеропорту".

Додамо

У той же час, у міноборони рф підтвердили роботу ППО і запевнили, що нібито всі снаряди знищено.

За даними відомства шойгу, білгородщину нібито атакували "із застосуванням восьми снарядів реактивної системи залпового вогню "Ураган" та чотирьох снарядів реактивної системи залпового вогню "Вільха".

Антоніна Туманова

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