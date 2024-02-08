У російському бєлгороді "бавовна": що відомо

У російському бєлгороді "бавовна" - пролунали вибухи. РосЗМІ повідомляють про роботу ППО, передає УНН.

"У бєлгороді працює ППО", - пише Telegram-канал Astra.

За даними Mash, місцеві повідомляють, що "чули щонайменше десять вибухів у небі. Працює ППО. За нашими даними, збито вісім ракет на підльоті до аеропорту".

Додамо

У той же час, у міноборони рф підтвердили роботу ППО і запевнили, що нібито всі снаряди знищено.

За даними відомства шойгу, білгородщину нібито атакували "із застосуванням восьми снарядів реактивної системи залпового вогню "Ураган" та чотирьох снарядів реактивної системи залпового вогню "Вільха".