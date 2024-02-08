У російському бєлгороді "бавовна": що відомо
Київ • УНН
Вибухи пролунали у російському бєлгороді. У міноборони рф підтвердили роботу ППО і запевнили, що нібито всі снаряди знищено.
У російському бєлгороді "бавовна" - пролунали вибухи. РосЗМІ повідомляють про роботу ППО, передає УНН.
"У бєлгороді працює ППО", - пише Telegram-канал Astra.
За даними Mash, місцеві повідомляють, що "чули щонайменше десять вибухів у небі. Працює ППО. За нашими даними, збито вісім ракет на підльоті до аеропорту".
Додамо
У той же час, у міноборони рф підтвердили роботу ППО і запевнили, що нібито всі снаряди знищено.
За даними відомства шойгу, білгородщину нібито атакували "із застосуванням восьми снарядів реактивної системи залпового вогню "Ураган" та чотирьох снарядів реактивної системи залпового вогню "Вільха".