В российском белгороде "хлопок": что известно
Киев • УНН
Взрывы прогремели в российском белгороде. В минобороны рф подтвердили работу ПВО и заверили, что якобы все снаряды уничтожены.
В российском белгороде "хлопок" - прогремели взрывы. РосСМИ сообщают о работе ПВО, передает УНН.
"В белгороде работает ПВО", - пишет Telegram-канал Astra.
По данным Mash, местные сообщают, что "слышали по меньшей мере десять взрывов в небе. Работает ПВО. По нашим данным, сбито восемь ракет на подлете к аэропорту".
Добавим
В то же время, в минобороны рф подтвердили работу ПВО и заверили, что якобы все снаряды уничтожены.
По данным ведомства шойгу, белгородщину якобы атаковали "с применением восьми снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" и четырех снарядов реактивной системы залпового огня "Ольха".
В российском белгороде "хлопок": что известно
Взрывы прогремели в российском белгороде. В минобороны рф подтвердили работу ПВО и заверили, что якобы все снаряды уничтожены.
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