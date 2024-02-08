В российском белгороде "хлопок": что известно

В российском белгороде "хлопок" - прогремели взрывы. РосСМИ сообщают о работе ПВО, передает УНН.

"В белгороде работает ПВО", - пишет Telegram-канал Astra.

По данным Mash, местные сообщают, что "слышали по меньшей мере десять взрывов в небе. Работает ПВО. По нашим данным, сбито восемь ракет на подлете к аэропорту".

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В то же время, в минобороны рф подтвердили работу ПВО и заверили, что якобы все снаряды уничтожены.

По данным ведомства шойгу, белгородщину якобы атаковали "с применением восьми снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" и четырех снарядов реактивной системы залпового огня "Ольха".