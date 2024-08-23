У росії зменшився прихід добровольців у військкомати попри зростання середніх виплат - ЦПД при РНБО
Київ • УНН
У рф зменшується кількість добровольців у військкомати, незважаючи на зростання виплат за контракт.
У росії зменшується прихід добровольців у військкомати, не дивлячись на зростання середніх виплат за підписання контракту, які постійно збільшуються. Про це розповів очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в ефірі телемарафону у п'ятницю, передає УНН.
У них (росії - ред.) зменшився прихід добровольців у військкомати, незважаючи на зростання середніх виплат. Вони постійно змушені збільшувати виплати першочергові за підписання контракту. Відповідно, у них поступово завершується стимул грошовий. Стимул, так би мовити, великої ненависті і так званої вітчизняної війни неактуальний, оскільки з одного боку їхня пропаганда робить все, щоб звичайний житель москви і санкт-петербурга не задумувався про те, що відбувається на курщині. Ось така історія направлена на переважно регіони прикордонної росії, а також після цього вони починають розганяти такі історії на глобальний рівень, на Азію
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що аби вигнати окупанта з нашої землі, необхідно створювати російській державі якнайбільше проблем на її території. Оборонні операції на фронті, операція у курській області, щоденні удари по російських військових об’єктах - це системний шлях захисту України, шлях завершення цієї війни на умовах незалежної України.