В россии уменьшается приход добровольцев в военкоматы, несмотря на рост средних выплат за подписание контракта, которые постоянно увеличиваются. Об этом рассказал глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в эфире телемарафона в пятницу, передает УНН.

У них (d россии - ред.) уменьшился приход добровольцев в военкоматы, несмотря на рост средних выплат. Они постоянно вынуждены увеличивать выплаты первоочередные за подписание контракта. Соответственно, у них постепенно завершается стимул денежный. Стимул, так сказать, большой ненависти и так называемой отечественной войны неактуален, поскольку с одной стороны их пропаганда делает все, чтобы обычный житель москвы и санкт-петербурга не задумывался о том, что происходит на курщине. Вот такая история направлена на преимущественно регионы приграничной россии, а также после этого они начинают разгонять такие истории на глобальный уровень, на Азию - сказал Коваленко.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что чтобы изгнать оккупанта с нашей земли, необходимо создавать российскому государству как можно больше проблем на его территории. Оборонительные операции на фронте, операция в курской области, ежедневные удары по российским военным объектам - это системный путь защиты Украины, путь завершения этой войны на условиях независимой Украины.