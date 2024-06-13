У росії заявили, що випробовують новий дрон-бомбардувальник: що відомо
Київ • УНН
росія випробовує новий протипіхотний безпілотний бомбардувальник, призначений для ураження наземних цілей з різним "корисним навантаженням", оснащений системами машинного зору і нейронними мережами для розпізнавання піхоти і нібито стійкий до радіоелектронної боротьби.
Одне з конструкторських бюро країни-агресора заявило, що вже випробовує новий протипіхотний дрон-бомбардувальник, якому, нібито, не здатні протистояти засоби радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє Defence Express, пише УНН.
Як зазначає видання, новий безпілотний літальний апарат був днями презентований на одній з виставок у москві.
"Дрон передусім призначений для ураження цілі на землі, він може бути озброєний різним корисним навантаженням - або 12-ма ВОГами (закріплені у барабані під дроном) або ж однією 82-мм міною", - пише Defence Express.
За озвученими характеристиками, дрон, нібито, має опцію "машинного зору" і зависає над конкретним квадратом по камері, щоб здійснити скиди. Крім того, заявлена інтеграція нейромережі, яка здатна в автоматичному режимі розпізнавати піхоту.
Також розробники кажуть про командну систему зв’язку, яка нібито працює в частотному діапазоні, що не глушиться і тому дрон здатен виконувати завдання в умовах роботи засобів радіоелектронної боротьби.
Стверджується, що дрон вже випробовують на лінії фронту у тестовому режимі.
Додатково
Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше розповів, що росіяни почали оснащувати свої розвідувальні безпілотники "Орлан-10" трекерами іноземного виробництва, які призначені для відстежування місцезнаходження об'єктів.
"У російських розвідувальних безпілотних літальних апаратах типу "Орлан-10" експертами КНДІСЕ виявлено трекери для відстежування місцезнаходження об'єктів. Такі елементи мають всі нещодавні зразки БПЛА, які передавалися на дослідження. Це свідчить про те, що ворог використовує дрони не лише для загального збору інформації, а й для систематичного відслідковування точок збиття чи приземлення "ворожих пташок".
Трекери забезпечені основним та автономним джерелами живлення, тому навіть після виведення з ладу основних систем, до втрати зв’язку, координати можуть бути відправлені", - зазначив Рувін.