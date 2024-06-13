В россии заявили, что испытывают новый дрон-бомбардировщик: что известно

Одно из конструкторских бюро страны-агрессора заявило, что уже испытывает новый противопехотный дрон-бомбардировщик, которому, якобы, не способны противостоять средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает Defence Express, пишет УНН.

Как отмечает издание, новый беспилотный летательный аппарат был на днях презентован на одной из выставок в москве.

"Дрон прежде всего предназначен для поражения цели на земле, он может быть вооружен различной полезной нагрузкой - или 12-ю ВОГами (закреплены в барабане под дроном) или же одной 82-мм миной", - пишет Defence Express.

По озвученным характеристикам, дрон, якобы, имеет опцию "машинного зрения" и зависает над конкретным квадратом по камере, чтобы осуществить сбросы. Кроме того, заявлена интеграция нейросети, которая способна в автоматическом режиме распознавать пехоту.

Также разработчики говорят о командной системе связи, которая якобы работает в частотном диапазоне, который не глушится и поэтому дрон способен выполнять задачи в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы.

Утверждается, что дрон уже испытывают на линии фронта в тестовом режиме.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что россияне начали оснащать свои разведывательные беспилотники «Орлан-10» трекерами иностранного производства, которые предназначены для отслеживания местонахождения объектов.

"В российских разведывательных беспилотных летательных аппаратах типа "Орлан-10" экспертами КНИИСЭ обнаружены трекеры для отслеживания местонахождения объектов. Такие элементы имеют все недавние образцы БПЛА, которые передавались на исследование. Это свидетельствует о том, что враг использует дроны не только для общего сбора информации, но и для систематического отслеживания точек сбивания или приземления "вражеских птичек".

Трекеры обеспечены основным и автономным источниками питания, поэтому даже после вывода из строя основных систем, до потери связи, координаты могут быть отправлены", - отметил Рувин.