У росії заявили, що у ростовській області нібито збили повітряну кулю запущену з України
Київ • УНН
Російські сили ППО збили невелику повітряну кулю над Ростовською областю, заявивши, що вона була запущена з території України.
У росії заявили, що сьогодні вдень над територією ростовської області сили ППО рф збили повітряну кулю. Про це пише УНН з посиланням на заяви міноборони рф.
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У москві додають, що кулю нібито запустили у бік рф з території України.
Близько 14.45 мск черговими засобами ППО виявлено та знищено малорозмірну повітряну кулю над територією ростовської області, запущену в повітряний простір російської федерації з території України
Нагадаємо
Днями з'явилась інформація, що з території рф до Польщі залетіла повітряна куля. Військові запевнили, що вона не несе загрози для цивільних, але уважно стежили за нею, доки вона не покинула повітряний простір країни.