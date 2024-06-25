Киев • УНН
Российские силы ПВО сбили небольшой воздушный шар над Ростовской областью, заявив, что он был запущен с территории Украины.
В России заявили, что сегодня днем над территорией Ростовской области силы ПВО рф сбили воздушный шар. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявления Минобороны рф.
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В Москве добавляют, что пулю якобы запустили в сторону рф с территории Украины.
Около 14.45 мск дежурными средствами по обнаружен и уничтожен малоразмерный воздушный шар над территорией Ростовской области, запущенный в воздушное пространство Российской Федерации с территории Украины
Напомним
На днях появилась информация, что с территории рф в Польшу залетел воздушный шар. Военные заверили, что она не несет угрозы для гражданских, но внимательно следили за ней, пока она не покинула воздушное пространство страны.