В России заявили, что сегодня днем над территорией Ростовской области силы ПВО рф сбили воздушный шар. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявления Минобороны рф.

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В Москве добавляют, что пулю якобы запустили в сторону рф с территории Украины.

Около 14.45 мск дежурными средствами по обнаружен и уничтожен малоразмерный воздушный шар над территорией Ростовской области, запущенный в воздушное пространство Российской Федерации с территории Украины - говорится в заявлении российского министерства.

Напомним

На днях появилась информация, что с территории рф в Польшу залетел воздушный шар. Военные заверили, что она не несет угрозы для гражданских, но внимательно следили за ней, пока она не покинула воздушное пространство страны.