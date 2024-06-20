До Польщі з території рф залетіла повітряна куля: її рух відстежують військові
Київ • УНН
Повітряна куля прилетіла з рф до Польщі, і польські військові стежать за її переміщенням, запевняючи, що вона не становить загрози для цивільного населення.
З території рф до Польщі залетіла повітряна куля. Наразі військові відстежують рух об'єкта, хоча й запевняють - небезпеки для цивільних немає. Про це пише УНН з посиланням на оперативне командування польських Збройних сил.
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За польотом повітряної кулі, яка рухається в повітряному просторі Вармінсько-Мазурського воєводства в східному напрямку, безперервно спостерігають радіолокаційні станції Збройних сил Польщі.
Військові підкреслили, що курс, яким рухається повітряна куля, свідчить, що за декілька годин вона покине повітряний прострі Польщі.
Повітряна куля не становить жодної загрози для безпеки мешканців району, в якому вона рухається
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Торік у США збили декілька повітряних куль, які запустив Китай. У Вашингтоні занепокоєні, що таким чином Пекін намагається слідкувати за пересуванням американських військ.