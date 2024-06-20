С территории рф в Польшу залетел воздушный шар. Сейчас военные отслеживают движение объекта, хотя и уверяют - опасности для гражданских нет. Об этом пишет УНН со ссылкой на оперативное командование польских вооруженных сил.

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За полетом воздушного шара, который движется в воздушном пространстве Варминско-Мазурского воеводства в восточном направлении, непрерывно наблюдают радиолокационные станции Вооруженных сил Польши.

Военные подчеркнули, что курс, по которому движется воздушный шар, свидетельствует, что за несколько часов он пока не прострелен.

Воздушный шар не представляет никакой угрозы для безопасности жителей района, в котором он движется - заключает оперативное командование польских вооруженных сил.

Напомним

В прошлом году в США сбили несколько воздушных шаров, которые запустил Китай. Вашингтон обеспокоен тем, что таким образом Пекин пытается следить за передвижением американских войск.