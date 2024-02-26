У Росії заявили про нібито збиття шести снарядів РСЗВ "Град"
Київ • УНН
Російська протиповітряна оборона нібито збила шість ракет "Град" біля кордону Бєлгородської області з Україною 14 квітня, згідно з повідомленням Міноборони Росії.
Російська ППО нібито знищила шість снарядів РСЗВ "Град" над Бєлгородською областю. Атака сталася близько 21:20 за місцевим часом. Про це повідомили у Міноборони РФ, передає УНН.
Деталі
У нападі Москва традиційно звинуватила Україну.
У Росії заявили про збиття 5 дронів у Бєлгородській області та над акваторією Чорного моря16.02.24, 06:28 • 28691 перегляд