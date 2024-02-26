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В России заявили о якобы сбитии шести снарядов РСЗО "Град"

В России заявили о якобы сбитии шести снарядов РСЗО "Град"

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 21:10  •  1702 просмотра

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Российская противовоздушная оборона якобы сбила шесть ракет "Град" у границы Белгородской области с Украиной 14 апреля, согласно сообщению Минобороны России.

Российская ПВО якобы уничтожила шесть снарядов РСЗО "Град" над Белгородской областью. Атака произошла около 21:20 по местному времени. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает УНН.

Детали

В нападении Москва традиционно обвинила Украину.

В России заявили о сбитии 5 дронов в Белгородской области и над акваторией Черного моря16 февраля 2024, 04:28 • 27481 просмотр

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
ukrainaУкраина
У Росії заявили про нібито збиття шести снарядів РСЗВ "Град"
Russia claims to have shot down six Grad MLRS missiles
Новости по теме

В России заявили о якобы сбитии шести снарядов РСЗО "Град"

Российская противовоздушная оборона якобы сбила шесть ракет "Град" у границы Белгородской области с Украиной 14 апреля, согласно сообщению Минобороны России.

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В России заявили о якобы сбитии шести снарядов РСЗО "Град"

Дело Гринкевичей: суд продлил содержание под стражей старшему Гринкевичу

Суд продлил меру пресечения львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу, который фигурирует в делах о попытке подкупа сотрудника ГБР и поставки некачественной одежды для ВСУ, оставив его под стражей до 29 марта.

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Дело Гринкевичей: суд продлил содержание под стражей старшему Гринкевичу

В Венгрии парламент избрал нового президента

Парламент Венгрии подавляющим большинством голосов избрал главу Конституционного суда Тамаша Шуйока новым президентом страны - 134 голоса "за" и 5 "против".

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В Венгрии парламент избрал нового президента

В НАТО утвердили заявку Украины в присоединении к инициативе Federated Mission Networking

Североатлантический совет одобрил заявку Украины на вступление в Federated Mission Networking в качестве аффилированного члена, что позволит Украине участвовать в принятии решений и будет способствовать выполнению требований оперативной совместимости между странами-партнерами.

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В НАТО утвердили заявку Украины в присоединении к инициативе Federated Mission Networking

Снаряды, дроны и системы разминирования: Германия передала Украине новую военную помощь

Германия объявила, что пришлет Украине артиллерийские снаряды, беспилотники, машины для разминирования и другую военную помощь, включая бронетехнику и оборудование для борьбы с беспилотниками.

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Снаряды, дроны и системы разминирования: Германия передала Украине новую военную помощь

На Днепропетровщине сбили вражеский дрон - ОВА

Украинские военнослужащие оперативно-тактической группировки "Восток" сбили российский беспилотник в Новомосковском районе Днепропетровской области, о чем сообщил глава областной военной администрации.

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На Днепропетровщине сбили вражеский дрон - ОВА

Встречи европейских лидеров в Париже: "россия не может и не должна выиграть эту войну"

По словам Макрона, Россия не может и не должна выиграть эту войну в Украине, ради самой Украины и коллективной безопасности Европы.

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Встречи европейских лидеров в Париже: "россия не может и не должна выиграть эту войну"

Нацполиция готовит новые стандарты проверки руководителей правоохранительных органов: Клименко

Национальная полиция готовит новые стандарты проверки руководителей правоохранительных органов на полиграфе. По новым стандартам руководители украинских правоохранительных органов будут проходить проверку на полиграфе

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Нацполиция готовит новые стандарты проверки руководителей правоохранительных органов: Клименко

Украинский бизнес должен получить дополнительные гарантии защиты - Костин

Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что стандарты защиты инвестиций во время досудебного расследования станут обязательными для прокуроров и помогут гарантировать защиту честного украинского бизнеса.

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Украинский бизнес должен получить дополнительные гарантии защиты - Костин

Активисты подняли украинский флаг на вершине крымской горы Ангара-Буруни

Активисты подняли украинский флаг на вершину крымской горы Ангара-Буруни 26 февраля, в День сопротивления российской оккупации Крыма.

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Активисты подняли украинский флаг на вершине крымской горы Ангара-Буруни