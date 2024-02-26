В России заявили о якобы сбитии шести снарядов РСЗО "Град"
Киев • УНН
Российская противовоздушная оборона якобы сбила шесть ракет "Град" у границы Белгородской области с Украиной 14 апреля, согласно сообщению Минобороны России.
Российская ПВО якобы уничтожила шесть снарядов РСЗО "Град" над Белгородской областью. Атака произошла около 21:20 по местному времени. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает УНН.
Детали
В нападении Москва традиционно обвинила Украину.
В России заявили о сбитии 5 дронов в Белгородской области и над акваторией Черного моря16 февраля 2024, 04:28 • 27481 просмотр
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В России заявили о якобы сбитии шести снарядов РСЗО "Град"
Российская противовоздушная оборона якобы сбила шесть ракет "Град" у границы Белгородской области с Украиной 14 апреля, согласно сообщению Минобороны России.
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