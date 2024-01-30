У росії масштабний інтернет збій - ЗМІ
Київ • УНН
Перебої в роботі інтернету в росії торкнулися банківських додатків, інтернет-магазинів і комунікаційних сервісів через проблеми з доменами ".ru".
Жителі Росії скаржаться на глобальний збій у роботі інтернету. За попередньою інформацією зламалися домени ".ru". За даними росЗМІ росіяни не можуть так само зайти в додатки банків і мобільного зв'язку, передає УНН.
Деталі
За даними російських медіа, серед інших, наразі не працюють додатки "Альфа-банку", Сбербанку, "Тінькофф банку" та інших банків.
Відзначаються також збої в роботі мобільних операторів "Мегафона" і МТС.
Крім того, не довантажуються і сторінки маркетплейсів типу Ozon, Wildberries і Lamoda.
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Ближче до 19:00 доступ до додатків почав відновлюватися.
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