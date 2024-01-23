ГУР: у москві «зламався» провайдер, який забезпечував інтернетом держструктури рф
Київ • УНН
московський інтернет-провайдер "акадо-телеком", яким користуються кілька російських державних установ, включаючи адміністрацію путіна, сбербанк і фсб, зазнав хакерської атаки, що призвела до масштабного збою в роботі.
Невідомі кіберволонтери "зламали" один з найуживаніших інтернет-провайдерів москви. Його послугами користувалась низка держструктур рф. Про це повідомляє пресслужба ГУР, пише УНН.
Внаслідок успішних дій невідомих кіберволонтерів на росії виник масштабний збій у роботі крупного інтернет-провайдера "акадо-телеком,
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Вказана компанія забезпечує послугами низку державних структур терористичної росії, зокрема адміністрацію путіна, фсб, фсо, органи місцевого самоврядування у москві та інших регіонах, "сбєрбанк" та інші об’єкти.
ГУР повідомляє, що 21 та 22 січня російські користувачі стали масово скаржитись на відсутність інтернету та неможливість зв’язатись зі службою підтримки "акадо".
У результаті виниклих проблем як у москві, де розташована штаб-квартира провайдера, так і в низці регіонів росії значно ускладнена або неможлива діяльність державних відомств агресора,
Точний масштаб збитків для росії уточнюється.
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