ГУР: у москві «зламався» провайдер, який забезпечував інтернетом держструктури рф

Невідомі кіберволонтери "зламали" один з найуживаніших інтернет-провайдерів москви. Його послугами користувалась низка держструктур рф. Про це повідомляє пресслужба ГУР, пише УНН.

Внаслідок успішних дій невідомих кіберволонтерів на росії виник масштабний збій у роботі крупного інтернет-провайдера "акадо-телеком, - йдеться у повідомленні.

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Вказана компанія забезпечує послугами низку державних структур терористичної росії, зокрема адміністрацію путіна, фсб, фсо, органи місцевого самоврядування у москві та інших регіонах, "сбєрбанк" та інші об’єкти.

ГУР повідомляє, що 21 та 22 січня російські користувачі стали масово скаржитись на відсутність інтернету та неможливість зв’язатись зі службою підтримки "акадо".

У результаті виниклих проблем як у москві, де розташована штаб-квартира провайдера, так і в низці регіонів росії значно ускладнена або неможлива діяльність державних відомств агресора, - зазначають у ГУР.

Точний масштаб збитків для росії уточнюється.

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