Неизвестные киберволонтеры "взломали" один из самых употребляемых интернет-провайдеров москвы. Его услугами пользовался ряд госструктур рф. Об этом сообщает пресс-служба ГУР, пишет УНН.

Вследствие успешных действий неизвестных киберволонтеров на россии возник масштабный сбой в работе крупного интернет-провайдера "акадо-телеком, - говорится в сообщении.

Детали

Указанная компания обеспечивает услугами ряд государственных структур террористической россии, в частности администрацию путина, фсб, фсо, органы местного самоуправления в москве и других регионах, "сбербанк" и другие объекты.

ГУР сообщает, что 21 и 22 января российские пользователи стали массово жаловаться на отсутствие интернета и невозможность связаться со службой поддержки "акадо".

В результате возникших проблем как в москве, где расположена штаб-квартира провайдера, так и в ряде регионов россии значительно затруднена или невозможна деятельность государственных ведомств агрессора, - отмечают в ГУР.

Точный масштаб ущерба для россии уточняется.

Арсеналы вооружения, штабы и казармы: украинские хакеры похитили техдокументацию на 500 объектов минобороны РФ