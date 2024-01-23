ГУР: в москве "сломался" провайдер, который обеспечивал интернетом госструктуры рф
Киев • УНН
московский интернет-провайдер "акадо-телеком", которым пользуются несколько российских государственных учреждений, включая администрацию путина, сбербанк и фсб, подвергся хакерской атаке, приведшей к масштабному сбою в работе.
Неизвестные киберволонтеры "взломали" один из самых употребляемых интернет-провайдеров москвы. Его услугами пользовался ряд госструктур рф. Об этом сообщает пресс-служба ГУР, пишет УНН.
Вследствие успешных действий неизвестных киберволонтеров на россии возник масштабный сбой в работе крупного интернет-провайдера "акадо-телеком,
Детали
Указанная компания обеспечивает услугами ряд государственных структур террористической россии, в частности администрацию путина, фсб, фсо, органы местного самоуправления в москве и других регионах, "сбербанк" и другие объекты.
ГУР сообщает, что 21 и 22 января российские пользователи стали массово жаловаться на отсутствие интернета и невозможность связаться со службой поддержки "акадо".
В результате возникших проблем как в москве, где расположена штаб-квартира провайдера, так и в ряде регионов россии значительно затруднена или невозможна деятельность государственных ведомств агрессора,
Точный масштаб ущерба для россии уточняется.
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ГУР: в москве "сломался" провайдер, который обеспечивал интернетом госструктуры рф
московский интернет-провайдер "акадо-телеком", которым пользуются несколько российских государственных учреждений, включая администрацию путина, сбербанк и фсб, подвергся хакерской атаке, приведшей к масштабному сбою в работе.
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