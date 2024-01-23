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ГУР: в москве "сломался" провайдер, который обеспечивал интернетом госструктуры рф

ГУР: в москве "сломался" провайдер, который обеспечивал интернетом госструктуры рф

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 11:12  •  8968 просмотра

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московский интернет-провайдер "акадо-телеком", которым пользуются несколько российских государственных учреждений, включая администрацию путина, сбербанк и фсб, подвергся хакерской атаке, приведшей к масштабному сбою в работе.

Неизвестные киберволонтеры "взломали" один из самых употребляемых интернет-провайдеров москвы. Его услугами пользовался ряд госструктур рф. Об этом сообщает пресс-служба ГУР, пишет УНН.

Вследствие успешных действий неизвестных киберволонтеров на россии возник масштабный сбой в работе крупного интернет-провайдера "акадо-телеком,

- говорится в сообщении.

Детали

Указанная компания обеспечивает услугами ряд государственных структур террористической россии, в частности администрацию путина, фсб, фсо, органы местного самоуправления в москве и других регионах, "сбербанк" и другие объекты.

 ГУР сообщает, что 21 и 22 января российские пользователи стали массово жаловаться на отсутствие интернета и невозможность связаться со службой поддержки "акадо".

В результате возникших проблем как в москве, где расположена штаб-квартира провайдера, так и в ряде регионов россии значительно затруднена или невозможна деятельность государственных ведомств агрессора,

- отмечают в ГУР.
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 Точный масштаб ущерба для россии уточняется.

Арсеналы вооружения, штабы и казармы: украинские хакеры похитили техдокументацию на 500 объектов минобороны РФ18 январь 2024, 16:40 • 29652 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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ГУР: у москві «зламався» провайдер, який забезпечував інтернетом держструктури рф
GUR: in Moscow, a provider that provided Internet access to Russian government agencies "broke down"
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московский интернет-провайдер "акадо-телеком", которым пользуются несколько российских государственных учреждений, включая администрацию путина, сбербанк и фсб, подвергся хакерской атаке, приведшей к масштабному сбою в работе.

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