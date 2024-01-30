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Госдума рф рассматривает возможность создания системы, которая будет контролировать активность детей в интернете - росСМИ

Госдума рф рассматривает возможность создания системы, которая будет контролировать активность детей в интернете - росСМИ

Киев  •  УНН

30 январь 2024, 13:52  •  10608 просмотра

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Российское правительство рассматривает предложение создать единую систему мониторинга интернет-активности детей. Система будет интегрирована в российские онлайн-сервисы и будет предоставлять родителям данные о том, как дети пользуются интернетом.

В российском Кабинете министров находится на рассмотрении предложение госдумы рф о создании Всероссийской единой системы родительского контроля, которая будет контролировать активность детей в интернете, сообщают росСМИ, пишет УНН.

 Детали

Как сообщают росСМИ, в госдуме предложили разработать систему, которая будет контролировать активность детей в интернете. Отмечается, что сейчас в правительстве рф находится на рассмотрении предложение о создании Всероссийской единой системы родительского контроля интегрированной в российские сервисы - "ВКонтакте", VK Play, Rutube, "Дзен", "Яндекс.Браузер", "Спутник", "Атом" и тому подобное.

По замыслу, каждая цифровая платформа или браузер будут фиксировать данные об интернет-активности ребенка и предоставлять их родителям

- сказала депутат госдумы. 

Собранная информация будет поступать в личный кабинет родителей в портале "Госуслуг".

Таким образом родители смогут на ранних этапах выявлять "деструктивное влияние, которому подвергаются их дети". Кроме того, цифровые платформы будут иметь возможность автоматически блокировать каждому несовершеннолетнему доступ к информации, которая наносит "вред здоровью и развитию детей

- добавляют росСМИ.

Напомним,

 Госдума россии приняла в первом чтении законопроект, который дозволяет конфисковывать имущество у тех, кто распространяет "ложную" информацию о российских вооруженных силах. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Новости МираТехнологии
Держдума рф розглядає можливість створення системи, яка буде контролювати активність дітей в інтернеті - росЗМІ
State Duma considers creating a system that will monitor children's activity on the Internet - rosmedia
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Госдума рф рассматривает возможность создания системы, которая будет контролировать активность детей в интернете - росСМИ

Российское правительство рассматривает предложение создать единую систему мониторинга интернет-активности детей. Система будет интегрирована в российские онлайн-сервисы и будет предоставлять родителям данные о том, как дети пользуются интернетом.

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