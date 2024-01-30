Госдума рф рассматривает возможность создания системы, которая будет контролировать активность детей в интернете - росСМИ

В российском Кабинете министров находится на рассмотрении предложение госдумы рф о создании Всероссийской единой системы родительского контроля, которая будет контролировать активность детей в интернете, сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Как сообщают росСМИ, в госдуме предложили разработать систему, которая будет контролировать активность детей в интернете. Отмечается, что сейчас в правительстве рф находится на рассмотрении предложение о создании Всероссийской единой системы родительского контроля интегрированной в российские сервисы - "ВКонтакте", VK Play, Rutube, "Дзен", "Яндекс.Браузер", "Спутник", "Атом" и тому подобное.

По замыслу, каждая цифровая платформа или браузер будут фиксировать данные об интернет-активности ребенка и предоставлять их родителям - сказала депутат госдумы.

Собранная информация будет поступать в личный кабинет родителей в портале "Госуслуг".

Таким образом родители смогут на ранних этапах выявлять "деструктивное влияние, которому подвергаются их дети". Кроме того, цифровые платформы будут иметь возможность автоматически блокировать каждому несовершеннолетнему доступ к информации, которая наносит "вред здоровью и развитию детей - добавляют росСМИ.

Напомним,

Госдума россии приняла в первом чтении законопроект, который дозволяет конфисковывать имущество у тех, кто распространяет "ложную" информацию о российских вооруженных силах.