Госдума рф рассматривает возможность создания системы, которая будет контролировать активность детей в интернете - росСМИ
Киев • УНН
Российское правительство рассматривает предложение создать единую систему мониторинга интернет-активности детей. Система будет интегрирована в российские онлайн-сервисы и будет предоставлять родителям данные о том, как дети пользуются интернетом.
В российском Кабинете министров находится на рассмотрении предложение госдумы рф о создании Всероссийской единой системы родительского контроля, которая будет контролировать активность детей в интернете, сообщают росСМИ, пишет УНН.
Детали
Как сообщают росСМИ, в госдуме предложили разработать систему, которая будет контролировать активность детей в интернете. Отмечается, что сейчас в правительстве рф находится на рассмотрении предложение о создании Всероссийской единой системы родительского контроля интегрированной в российские сервисы - "ВКонтакте", VK Play, Rutube, "Дзен", "Яндекс.Браузер", "Спутник", "Атом" и тому подобное.
По замыслу, каждая цифровая платформа или браузер будут фиксировать данные об интернет-активности ребенка и предоставлять их родителям
Собранная информация будет поступать в личный кабинет родителей в портале "Госуслуг".
Таким образом родители смогут на ранних этапах выявлять "деструктивное влияние, которому подвергаются их дети". Кроме того, цифровые платформы будут иметь возможность автоматически блокировать каждому несовершеннолетнему доступ к информации, которая наносит "вред здоровью и развитию детей
Напомним,
Госдума россии приняла в первом чтении законопроект, который дозволяет конфисковывать имущество у тех, кто распространяет "ложную" информацию о российских вооруженных силах.
Госдума рф рассматривает возможность создания системы, которая будет контролировать активность детей в интернете - росСМИ
Российское правительство рассматривает предложение создать единую систему мониторинга интернет-активности детей. Система будет интегрирована в российские онлайн-сервисы и будет предоставлять родителям данные о том, как дети пользуются интернетом.
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