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Держдума рф розглядає можливість створення системи, яка буде контролювати активність дітей в інтернеті - росЗМІ

Держдума рф розглядає можливість створення системи, яка буде контролювати активність дітей в інтернеті - росЗМІ

Київ • УНН

 • 55030 перегляди

Російський уряд розглядає пропозицію створити єдину систему моніторингу інтернет-активності дітей. Система буде інтегрована в російські онлайн-сервіси і надаватиме батькам дані про те, як діти користуються інтернетом.

У російському Кабінеті міністрів знаходиться на розгляді пропозиція держдуми рф про створення Всеросійської єдиної системи батьківського контролю, яка буде контролювати активність дітей в інтернеті, повідомляють росЗМІ, пише УНН.

 Деталі

Як повідомляють росЗМІ, в держдумі запропонували розробити систему, яка буде контролювати активність дітей в інтернеті. Зазначається, що наразі в уряді рф знаходиться на розгляді пропозиція про створення Всеросійської єдиної системи батьківського контролю інтегрованої в російські сервіси - "ВКонтакті", VK Play, Rutube, "Дзен", "Яндекс.Браузер", "Супутник", "Атом" тощо.

За задумом, кожна цифрова платформа або браузер фіксуватимуть дані про інтернет-активність дитини і надаватиме їх батькам

- сказала депутат держдуми. 

Зібрана інформація буде надходити в особистий кабінет батьків в порталі "держпослуг".

У такий спосіб батьки зможуть на ранніх етапах виявляти "деструктивний вплив, якому зазнають їхні діти". Крім того, цифрові платформи матимуть можливість автоматично блокувати кожному неповнолітньому доступ до інформації, яка завдає "шкоди здоров'ю та розвитку дітей

- додають росЗМІ.

Нагадаємо

 Держдума росії ухвалила в першому читанні законопроект, що дозволяє конфісковувати майно у тих, хто поширює "неправдиву" інформацію про російські збройні сили. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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