Держдума рф ухвалила законопроєкт щодо конфіскації майна за "фейки" про армію росії

Держдума рф в першому читанні ухвалила законопроєкт, який передбачає конфіскацію майна за дискредитацію збройних сил росії. Про це пишуть росЗМІ, інформує УНН.

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За слів спікера держдуми в'ячеслава володіна, документ у другому читанні палата парламенту може розглянути наступного тижня.

Законопроєкт про конфіскацію майна за фейки про російську армію внесли в держдуму 22 січня.

Згідно з документом, позбавляти майна пропонується тих, хто поширює нібито неправдиву інформацію про збройні сили рф, а також виступає із закликами до здійснення діяльності, яка спрямована проти безпеки держави.

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