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Держдума рф ухвалила законопроєкт щодо конфіскації майна за "фейки" про армію росії

Держдума рф ухвалила законопроєкт щодо конфіскації майна за "фейки" про армію росії

Київ • УНН

 • 23485 перегляди

Держдума росії ухвалила в першому читанні законопроект, що дозволяє конфісковувати майно у тих, хто поширює "неправдиву" інформацію про російські збройні сили. Законопроект може бути розглянутий у другому читанні наступного тижня.

Держдума рф в першому читанні ухвалила законопроєкт, який передбачає конфіскацію майна за дискредитацію збройних сил росії. Про це пишуть росЗМІ, інформує УНН.

Деталі

За слів спікера держдуми в'ячеслава володіна, документ у другому читанні палата парламенту може розглянути наступного тижня.

Законопроєкт про конфіскацію майна за фейки про російську армію внесли в держдуму 22 січня.

Згідно з документом, позбавляти майна пропонується тих, хто поширює нібито неправдиву інформацію про збройні сили рф, а також виступає із закликами до здійснення діяльності, яка спрямована проти безпеки держави.

Хочуть змусити замовкнути - британська розвідка про розгляд у рф можливості арешту активів антивоєнних критиків24.01.24, 12:11 • 24037 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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