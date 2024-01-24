Держдума рф ухвалила законопроєкт щодо конфіскації майна за "фейки" про армію росії
Київ • УНН
Держдума росії ухвалила в першому читанні законопроект, що дозволяє конфісковувати майно у тих, хто поширює "неправдиву" інформацію про російські збройні сили. Законопроект може бути розглянутий у другому читанні наступного тижня.
Держдума рф в першому читанні ухвалила законопроєкт, який передбачає конфіскацію майна за дискредитацію збройних сил росії. Про це пишуть росЗМІ, інформує УНН.
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За слів спікера держдуми в'ячеслава володіна, документ у другому читанні палата парламенту може розглянути наступного тижня.
Законопроєкт про конфіскацію майна за фейки про російську армію внесли в держдуму 22 січня.
Згідно з документом, позбавляти майна пропонується тих, хто поширює нібито неправдиву інформацію про збройні сили рф, а також виступає із закликами до здійснення діяльності, яка спрямована проти безпеки держави.
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