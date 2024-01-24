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Хочуть змусити замовкнути - британська розвідка про розгляд у рф можливості арешту активів антивоєнних критиків

Хочуть змусити замовкнути - британська розвідка про розгляд у рф можливості арешту активів антивоєнних критиків

Київ • УНН

 • 24037 перегляди

Російська держдума розглядає закон про арешт активів тих, хто критикує війну, що, ймовірно, спрямоване на стримування антивоєнної опозиції, йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії. Це слідує за збільшенням кількості осіб та організацій, яких називають "іноземними агентами".

У російській держдумі обговорюють можливість арешту фінансових активів росіян, які критикують російську армію та "сво", як у рф називають війну росії проти України, що, швидше за все, має на меті стримати та змусити замовкнути антивоєнну опозицію. Про це йдеться у новому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.

Деталі

Як зазначається у звіті, 22 січня російська держдума (нижня палата парламенту) обговорила законопроект про арешт фінансових активів, у тому числі майна, росіян, які відкрито критикують російську армію та "спеціальну військову операцію".

"Законодавство, швидше за все, має на меті стримати та змусити замовкнути антивоєнну опозицію. Цей нещодавній законопроект у поєднанні із заходами щодо іноземних агентів, ймовірно, має на меті повністю обмежити критику війни", - зазначають у відомстві.

Так, у звіті нагадують, що у липні 2022 року російський диктатор володимир путін підписав закон, який вніс зміни до закону "Про іноземних агентів", що використовувалося "для репресій проти опонентів режиму".

"За даними російського правозахисного агентства "ОВД-Інфо", у 2023 році 217 осіб та організацій були визнані "іноземними агентами". Станом на 3 листопада 2023 року, за даними міністерства юстиції росії, загальний список "іноземних агентів" становив 707", - додають в Міноборони Британії.

До "іноземних агентів" в росії включають незалежні російські ЗМІ та правозахисні організації, багато з яких були змушені працювати за межами країни. Також кілька видатних російських письменників і музикантів були засуджені за останні місяці за критику війни.

Нагадаємо

Як вказували у МО Британії, триваюче вторгнення росії в Україну може вплинути на економіку країни-агресора. Через те, що рф нарощує витрати на оборону за рахунок інших сфер, ризик "перегріву" російської економіки залишається.

Павло Башинський

Павло Башинський

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