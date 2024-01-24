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Хотят заставить замолчать - британская разведка о рассмотрении в рф возможности ареста активов антивоенных критиков

Хотят заставить замолчать - британская разведка о рассмотрении в рф возможности ареста активов антивоенных критиков

Киев  •  УНН

24 январь 2024, 10:11  •  16431 просмотра

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Российская госдума рассматривает закон об аресте активов тех, кто критикует войну, что, вероятно, направлено на сдерживание антивоенной оппозиции, говорится в отчете Министерства обороны Великобритании. Это следует за увеличением количества лиц и организаций, которых называют "иностранными агентами".

В российской госдуме обсуждают возможность ареста финансовых активов россиян, критикующих российскую армию и "сво", как в рф называют войну россии против Украины, что, скорее всего, имеет целью сдержать и заставить замолчать антивоенную оппозицию. Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

Как отмечается в отчете, 22 января российская госдума (нижняя палата парламента) обсудила законопроект об аресте финансовых активов, в том числе имущества, россиян, которые открыто критикуют российскую армию и "специальную военную операцию".

"Законодательство, скорее всего, имеет целью сдержать и заставить замолчать антивоенную оппозицию. Этот недавний законопроект в сочетании с мерами в отношении иностранных агентов, вероятно, имеет целью полностью ограничить критику войны", - отмечают в ведомстве.

В частности, в отчете напоминают, что в июле 2022 года российский диктатор владимир путин подписал закон, который внес изменения в закон "Об иностранных агентах", что использовалось "для репрессий против оппонентов режима".

"По данным российского правозащитного агентства "ОВД-Инфо", в 2023 году 217 человек и организаций были признаны "иностранными агентами". По состоянию на 3 ноября 2023 года, по данным министерства юстиции россии, общий список "иностранных агентов" составлял 707", - добавляют в Минобороны Великобритании.

К "иностранным агентам" в россии включают независимые российские СМИ и правозащитные организации, многие из которых были вынуждены работать за пределами страны. Также несколько выдающихся российских писателей и музыкантов были осуждены за последние месяцы за критику войны.

Напомним

Как указывали в МО Британии, продолжающееся вторжение россии в Украину может повлиять на экономику страны-агрессора. Из-за того, что рф наращивает расходы на оборону за счет других сфер, риск "перегрева" российской экономики остается.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Хочуть змусити замовкнути - британська розвідка про розгляд у рф можливості арешту активів антивоєнних критиків
With intention to silence people - British intelligence on the possibility of seizing assets of anti-war critics in Russia
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Хотят заставить замолчать - британская разведка о рассмотрении в рф возможности ареста активов антивоенных критиков

Российская госдума рассматривает закон об аресте активов тех, кто критикует войну, что, вероятно, направлено на сдерживание антивоенной оппозиции, говорится в отчете Министерства обороны Великобритании. Это следует за увеличением количества лиц и организаций, которых называют "иностранными агентами".

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