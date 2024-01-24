Госдума рф приняла законопроект о конфискации имущества за "фейки" об армии россии
Госдума россии приняла в первом чтении законопроект, позволяющий конфисковывать имущество у тех, кто распространяет "ложную" информацию о российских вооруженных силах. Законопроект может быть рассмотрен во втором чтении на следующей неделе.
Херсонщина снова под обстрелами: россияне ранили пожилых супругов
В результате российского авиаудара по Новобериславу были ранены супруги. Медики оценивают состояние потерпевших как средней тяжести.
Центр Херсона под ударом армии рф - ГВА
Российские войска возобновили огонь по центру Херсона, сообщает Роман Мрочко, глава Херсонской ГВА. Жителей призывают идти в укрытие.
Падение самолета Ил-76 под белгородом с якобы украинскими военнопленными: Координационный штаб сделал заявление
Координационный центр по вопросам обращения с военнопленными расследует информацию о сбитом российском самолете Ил-76, на борту которого якобы находились украинские военнопленные. Центр призывает не распространять непроверенную информацию и пользоваться официальными источниками.
Налоговая должна определиться, она на стороне добра или зла, закона или беззакония - акционер банка "Конкорд" Соседка
Акционер банка "Конкорд" Соседка считает, что налоговая должна определиться, она на стороне добра или зла, закона или беззакония.
Войска рф атаковали Херсон: ранен 22-летний мужчина
российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсоне, в результате чего был ранен 22-летний мужчина. Мужчину доставили в больницу с осколочным ранением левой ноги.
Каждая седьмая школа в Украине получила повреждения из-за российской войны - Минобразования
Более 200 школ в Украине были разрушены и 1600 повреждены из-за войны, что затруднило доступ к образованию для около 900 000 детей.
"Будущее Украины в руках Запада" - министр обороны Британии призвал увеличить поддержку Украины
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что 2024 год может решить будущее украинской демократии, и подчеркнул необходимость усиления поддержки со стороны Запада.
Гендиректору крупнейшей ракетной корпорации рф объявили подозрение
СБУ утверждает, что Обносов, который входит в ближайшее окружение путина, через свою компанию способствует производству оружия, используемого для вторжения россии в Украину.
Украина собирается сформировать со Словакией политику "нового прагматизма", несмотря на разногласия - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о планах способствовать "новому прагматизму" в отношениях Украины со Словакией, несмотря на существующие разногласия. Заявление прозвучало во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.