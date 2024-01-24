Госдума рф приняла законопроект о конфискации имущества за "фейки" об армии россии

Госдума рф в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает конфискацию имущества за дискредитацию вооруженных сил россии. Об этом пишут росСМИ, информирует УНН.

Детали

По слов спикера госдумы вячеслава власина, документ во втором чтении палата парламента может рассмотреть на следующей неделе.

Законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии внесли в госдуму 22 января.

Согласно документу, лишать имущества предлагается тех, кто распространяет якобы ложную информацию о вооруженных силах рф, а также выступает с призывами к осуществлению деятельности, которая направлена против безопасности государства.

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