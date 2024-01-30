В россии масштабный интернет-сбой - СМИ
Перебои в работе интернета в России затронули банковские приложения, интернет-магазины и коммуникационные сервисы из-за проблем с доменами ". ru".
Гетманцев арендует у французской фирмы матери квартиру для жены и сыновей
В декларации в графе "стоимость на дату приобретения или по последней денежной оценке" указано - 9 923 007 грн. Квартира принадлежит компании Les Hauts D'Esmeralda, которая зарегистрирована в Верхней Савойе.
россияне атаковали Днепропетровщину дронами, артиллерией и ракетами: один человек ранен, есть разрушения
За минувшие сутки российские войска более десятка раз атаковали Днепропетровскую область Украины, используя беспилотники, артиллерию и ракеты, повредив десятки зданий и транспортных средств.
Украина стремится к добрососедским отношениям с Венгрией - глава Офиса президента
Глава Офиса президента Украины заявил, что Украина стремится к добрососедским отношениям с Венгрией после более чем 6-часовой встречи с министром иностранных дел Венгрии, во время которой обсуждались вопросы формирования проукраинских позиций накануне потенциальной встречи Зеленского и Орбана.
В начале весны наступление россиян иссякнет уже полностью - Буданов
Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины заявил, что россия не смогла достичь целей своего наступления, которое началось в ноябре 2023 года, и что наступательный потенциал противника будет полностью исчерпан до начала весны.
Обсудили реализацию реформ в Украине: Шмыгаль встретился с делегацией генеральных инспекторов из США
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня встретился с делегацией Генеральных инспекторов Государственного департамента, Министерства обороны и Агентства США по международному развитию.
Достали два тела и спасли "фигуриста"-экстремала: спасатели о ситуации на водоемах в Киевской и Днепропетровской областях
В ГСЧС сообщили о ситуации на водоемах в Киевской и Днепропетровской областях - обнаружили тела двух погибших и спасли мужчину, который отправился кататься на коньках на реке Днепр и оказался в ледяной воде.
Россияне запустили бпла на Берислав: погиб мужчина, который в момент атаки находился на улице, еще один травмирован
В украинском городе Берислав Херсонской области 35-летний мужчина получил смертельные ранения в результате сброса россиянами взрывного устройства на город с беспилотника. Кроме того, еще один житель Берислава получил ранение ноги, и был госпитализирован
Сдавала в аренду несуществующие коттеджи в Карпатах: львовянка обманула около 60 граждан
25-летний львовянин обманул около 60 человек, разместив в интернете объявление об аренде несуществующих коттеджей в Карпатах и требуя предоплату.
ГБР расследует более 300 производств по деятельности ТЦК и СП
ГБР расследует более 300 уголовных производств в отношении территориальных центров комплектования и центров социальной поддержки.