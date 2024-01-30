В россии масштабный интернет-сбой - СМИ

Жители россии жалуются на глобальный сбой в работе интернета. По предварительной информации сломались домены ".ru". По данным росСМИ россияне не могут так же зайти в приложения банков и мобильной связи, передаёт УНН.

Детали

По данным россиских медиа среди других, сейчас не работают приложения "Альфа-банка", Сбербанка, "Тинькофф банка" и других банков.

Отмечаются также сбои в работе мобильных операторов "Мегафона" и МТС.

Кроме того не подгружаются и страницы маркетплейсов типа Ozon, Wildberries и Lamoda.

ГУР: в москве "сломался" провайдер, который обеспечивал интернетом госструктуры рф

Дополнительно

Ближе к 19:00 доступ к приложениям начался возобновляться.

Напомним

Ранее УНН писал о том, что в российском Кабинете министров находится на рассмотрении предложение госдумы рф о создании Всероссийской единой системы родительского контроля, которая будет контролировать активность детей в интернете.