У рязані повідомили про вибухи та роботу ППО по БПЛА

Жителі російського міста рязань в п’ятницю, 6 червня, почули вибухи. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "ЗМІ" і Telegram-пабліки.

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За даними росЗМІ, над містом кружляли нібито українські БПЛА – по них працювала ППО. Інформації щодо жертв не надходило.

Водночас, місцеві Telegram-пабліки публікують відео, на якому чутно повітряну тривогу.

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Сили оборони України завдали ударів по аеродромах базування авіації рф "Енгельс" та "Дягілево". Внаслідок ударів є влучання, виникли пожежі, також був уражений пункт логістики на курщині.

Також УНН повідомляв, що у росії була уражена нафтобаза яка забезпечує паливом військові літаки. Про це свідчать знімки з супутника. Дана база розташована в саратовській області.