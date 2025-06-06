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У рязані повідомили про вибухи та роботу ППО по БПЛА

Київ • УНН

 • 818 перегляди

6 червня жителі російської рязані чули вибухи. За повідомленнями, над містом помітили українські БПЛА, по яких працювала ППО. Інформації про постраждалих немає.

У рязані повідомили про вибухи та роботу ППО по БПЛА

Жителі російського міста рязань в п’ятницю, 6 червня, почули вибухи. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "ЗМІ" і Telegram-пабліки.

Деталі

За даними росЗМІ, над містом кружляли нібито українські БПЛА – по них працювала ППО. Інформації щодо жертв не надходило.

Водночас, місцеві Telegram-пабліки публікують відео, на якому чутно повітряну тривогу.

Додатково

Сили оборони України завдали ударів по аеродромах базування авіації рф "Енгельс" та "Дягілево". Внаслідок ударів є влучання, виникли пожежі, також був уражений пункт логістики на курщині.

Також УНН повідомляв, що у росії була уражена нафтобаза яка забезпечує паливом військові літаки. Про це свідчать знімки з супутника. Дана база розташована в саратовській області.

Євген Устименко

Євген Устименко

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