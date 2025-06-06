В рязани сообщили о взрывах и работе ПВО по БПЛА

$41.470.01
47.380.18
ukenru
Дом вместо квартиры: как изменился спрос на загородное жилье в Украине
Эксклюзив
13:00 • 25015 просмотра

Дом вместо квартиры: как изменился спрос на загородное жилье в Украине

11:45 • 54281 просмотра

Схема Кузьминых: как обвиняемый во взяточничестве нардеп скрыл сеть аптек в Житомире

6 июня, 07:51 • 45809 просмотра

Силы обороны поразили аэродромы базирования авиации в рф: есть попадания и пожары

6 июня, 07:09 • 64519 просмотра

Новый антирекорд: 407 дронов и более 40 ракет рф применила против Украины - Игнат

5 июня, 16:58 • 108309 просмотра

Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

Эксклюзив
5 июня, 14:42 • 153430 просмотра

Тактика "переносов": как адвокат обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых превращает правосудие в игру на время

Эксклюзив
5 июня, 14:25 • 113933 просмотра

россия охотится за запчастями: как москва выкупает советские комплектующие, чтобы заблокировать доступ к ним Украине

Эксклюзив
5 июня, 12:51 • 99416 просмотра

Ракетный удар по учебному полигону в Полтавской области: ранения получили 16 военных, двое из них - погибли

Эксклюзив
5 июня, 11:49 • 91485 просмотра

"Пакунок малюка" в 2025 году: в Минсоцполитики рассказали, будут ли изменения в помощи

5 июня, 11:02 • 66591 просмотра

НБУ оставил учетную ставку без изменений на уровне 15,5%

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
3.8м/с
53%
750мм
Популярные новости

В Тернополе состояние атмосферного воздуха возвращается в норму, радиационный фон на приемлемом уровне

6 июня, 06:58 • 17516 просмотра

Атака рф на Луцк: уже 16 пострадавших, двое пропавших без вести

09:26 • 18530 просмотра

Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннеса благодаря безумному трюку в фильме "Миссия невыполнима 8"

10:26 • 48049 просмотра

"Паутина" — это только начало: сложное противодействие рф будет продолжаться, другие операции уже готовятся - Washington Post

11:38 • 24282 просмотра

Международная паутина? Кто стоит за сетью iStore, которую подозревают в нелегальной торговле техникой

13:27 • 19635 просмотра
публикации

В яблочко: почему глава АРМА Дума боится реформы и атакует журналистов, а не схемы

14:47 • 638 просмотра

Уход за авто летом: проверка жидкостей, защита от жары и типичные ошибки

14:30 • 4334 просмотра

Международная паутина? Кто стоит за сетью iStore, которую подозревают в нелегальной торговле техникой

13:27 • 19832 просмотра

Дом вместо квартиры: как изменился спрос на загородное жилье в Украине
Эксклюзив

13:00 • 25015 просмотра

Схема Кузьминых: как обвиняемый во взяточничестве нардеп скрыл сеть аптек в Житомире

11:45 • 54281 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Сергей Марченко

Актуальные места

Украина

Киев

Тернополь

Молдова

Лондон

Реклама
УНН Lite

Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннеса благодаря безумному трюку в фильме "Миссия невыполнима 8"

10:26 • 48192 просмотра

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

5 июня, 09:10 • 130368 просмотра

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 93848 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 135835 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 359746 просмотра
Актуальное

Instagram

Шахед-136

Вашингтон Пост

Ми-8

Ми-24

В рязани сообщили о взрывах и работе ПВО по БПЛА

Киев • УНН

 • 568 просмотра

6 июня жители российской рязани слышали взрывы. По сообщениям, над городом заметили украинские БПЛА, по которым работала ПВО. Информации о пострадавших нет.

В рязани сообщили о взрывах и работе ПВО по БПЛА

Жители российского города рязань в пятницу, 6 июня, услышали взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ" и Telegram-паблики.

Детали

По данным росСМИ, над городом кружили якобы украинские БПЛА – по ним работала ПВО. Информации о жертвах не поступало.

В то же время, местные Telegram-паблики публикуют видео, на котором слышно воздушную тревогу.

Дополнительно

Силы обороны Украины нанесли удары по аэродромам базирования авиации рф "Энгельс" и "Дягилево". В результате ударов есть попадания, возникли пожары, также был поражен пункт логистики на курщине.

Также УНН сообщал, что в россии была поражена нефтебаза, которая обеспечивает топливом военные самолеты. Об этом свидетельствуют снимки со спутника. Данная база расположена в саратовской области.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ВойнаНовости Мира
Украина
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9