В рязани сообщили о взрывах и работе ПВО по БПЛА

Жители российского города рязань в пятницу, 6 июня, услышали взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ" и Telegram-паблики.

Детали

По данным росСМИ, над городом кружили якобы украинские БПЛА – по ним работала ПВО. Информации о жертвах не поступало.

В то же время, местные Telegram-паблики публикуют видео, на котором слышно воздушную тревогу.

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Силы обороны Украины нанесли удары по аэродромам базирования авиации рф "Энгельс" и "Дягилево". В результате ударов есть попадания, возникли пожары, также был поражен пункт логистики на курщине.

Также УНН сообщал, что в россии была поражена нефтебаза, которая обеспечивает топливом военные самолеты. Об этом свидетельствуют снимки со спутника. Данная база расположена в саратовской области.