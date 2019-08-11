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У РФ звинуватили YouTube у маніпулюванні протестувальниками

У РФ звинуватили YouTube у маніпулюванні протестувальниками

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. На мітингу в Москві, який пройшов 10 серпня, протестувальниками маніпулювали за допомогою YouTube. Так вважає голова тимчасової комісії Ради Федерації з захисту державного суверенітету і запобігання втручання у внутрішні справи РФ, заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Андрій Клімов, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Наші зарубіжні опоненти використовували можливості інформаційно-комп'ютерних технологій (у тому числі популярний в певних колах відеохостинг YouTube) для фактичного маніпулювання громадянами Росії, які прийшли на узгоджену владою акцію на площі Сахарова у Москві", - сказав Клімов.

Російський сенатор стверджує, що люди почали отримувати інформацію з каналів, на які не підписувалися. Він додав, що таким чином росіян провокували брати участь в акціях протесту.

Роскомнадзор, у свою чергу, зажадав від Google припинити рекламувати акції протесту. У російському відомстві заявили, що відмова компанії реагувати буде розцінюватися як втручання в "проведення демократичних виборів в Росії".

Нагадаємо, 10 серпня, в Москві пройшла четверта акція протесту на підтримку опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму, яким відмовили у реєстрації.

Повідомлялося про 225 затриманих в Москві і 352 затриманих в інших містах Російської Федерації. А в ході масових гулянь, які почалися після мітингу, затримали майже 250  осіб.

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