У РФ звинуватили YouTube у маніпулюванні протестувальниками

"Наші зарубіжні опоненти використовували можливості інформаційно-комп'ютерних технологій (у тому числі популярний в певних колах відеохостинг YouTube) для фактичного маніпулювання громадянами Росії, які прийшли на узгоджену владою акцію на площі Сахарова у Москві", - сказав Клімов.

Російський сенатор стверджує, що люди почали отримувати інформацію з каналів, на які не підписувалися. Він додав, що таким чином росіян провокували брати участь в акціях протесту.

Роскомнадзор, у свою чергу, зажадав від Google припинити рекламувати акції протесту. У російському відомстві заявили, що відмова компанії реагувати буде розцінюватися як втручання в "проведення демократичних виборів в Росії".

Нагадаємо, 10 серпня, в Москві пройшла четверта акція протесту на підтримку опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму, яким відмовили у реєстрації.

Повідомлялося про 225 затриманих в Москві і 352 затриманих в інших містах Російської Федерації. А в ході масових гулянь, які почалися після мітингу, затримали майже 250 осіб.